Veneto – Foto intime di atlete minorenni in chat: patteggiano in due

L’allenatore 36enne di una squadra di sci nordico associata alla Fisi, ed un atleta 20enne, hanno patteggiato in Tribunale a Verona una pena, rispettivamente, di un anno e tre mesi, più 6mila euro di multa e dieci mesi di reclusione e 4mila euro di multa, per aver diffuso in una chat della squadra foto intime di atlete minorenni. Ne dà notizia Ansa Veneto oggi.

Nello stesso gruppo whatsapp finivano inoltre contenuti di incitazione all’odio razziale o al razzismo, e fotomontaggi di Hitler. Sia il tecnico che il giovane sciatore potranno beneficiare della sospensione condizionale della pena.