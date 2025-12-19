CRONACAVENETO
Veneto – Follia sull’A4: fuga a tutta velocità, sperona la Polstrada: auto della Polizia a fuoco e due agenti feriti

Notte di paura sull’autostrada A4 tra Meolo e Cessalto, dove un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione. Tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, un uomo residente nella Marca, alla guida di una Volkswagen Passat, ha ignorato l’alt intimato dalla polizia stradale di San Donà di Piave, accelerando improvvisamente e tentando la fuga.

Ne è nato un inseguimento a sirene spiegate lungo il tratto autostradale, con l’auto in fuga che procedeva a zig zag tra le tre corsie, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. Raggiunto dalla pattuglia, il conducente ha più volte speronato l’auto della Polstrada nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La corsa si è conclusa con un violento impatto che ha bloccato definitivamente la Passat. Nell’urto, il veicolo della polizia stradale ha preso fuoco. I due agenti, rimasti feriti, sono riusciti a uscire dall’abitacolo e a spegnere le fiamme prima di fermare l’uomo, anch’egli ferito e rimasto all’interno della propria vettura.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: sia i due poliziotti sia il conducente sono stati trasportati in ospedale, con prognosi di alcune settimane. L’uomo è stato denunciato per fuga e resistenza a pubblico ufficiale; nei suoi confronti scatteranno anche sanzioni amministrative e il ritiro della patente.

