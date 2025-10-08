Veneto – Folle inseguimento notturno: 18enne con Mini Cooper tenta due volte di investire un passante

Notte di follia nella notte tra domenica e lunedì in via Fontane, nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso. Intorno alle 3.40, un 20enne che stava rincasando a piedi è stato preso di mira da un’auto che ha tentato di investirlo per ben due volte.

Alla guida della Mini Cooper c’era un 18enne di Ponzano Veneto, senza precedenti, identificato dai carabinieri di Treviso grazie alle immagini di videosorveglianza e a un dettaglio decisivo: lo specchietto laterale dell’auto, rimasto sul luogo dopo l’urto contro una recinzione.

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane automobilista avrebbe dapprima sfiorato il pedone, per poi tornare indietro e tentare nuovamente di colpirlo. Il 20enne è riuscito a salvarsi gettandosi in un fossato, riportando lievi ferite con una prognosi di tre giorni.

Dopo aver danneggiato il veicolo contro lo steccato, l’autore si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo e denunciato per lesioni aggravate. Entrambi i protagonisti dell’episodio hanno dichiarato di non conoscersi e di non essersi mai incontrati prima. Restano ancora da chiarire le ragioni del gesto, che i carabinieri continuano a indagare.