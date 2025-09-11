Veneto – Finto corriere tenta il colpo da 130mila euro: fermato dai carabinieri

Si era presentato come un normale fattorino, con tanto di divisa e furgone “ufficiale”, ma in realtà stava tentando di mettere a segno una truffa milionaria. Un 53enne di origini napoletane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto dopo aver cercato di appropriarsi di un pacco contenente gioielli in oro per un valore di circa 135mila euro.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, 10 settembre, alla ditta orafa “Due-A di Colbertaldo Mario & C. S.n.c.” di via Sopracastello. L’uomo aveva camuffato un Fiat Ducato regolarmente noleggiato applicando sopra la targa autentica una contraffatta, e indossava la divisa di un noto corriere espresso. Tutto era stato pianificato con cura: grazie a contatti telefonici fraudolenti e a una probabile intrusione nei sistemi informatici dell’azienda, i complici – ancora in fase di identificazione – erano riusciti a intercettare la corrispondenza con la vera società di spedizioni incaricata della consegna.

Quando il finto corriere si è presentato per ritirare il pacco, però, ha trovato ad attenderlo i militari, che da tempo monitoravano i suoi spostamenti. Fermato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un borsone con altre divise riconducibili a differenti ditte di spedizione e timbri contraffatti intestati alle stesse.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di sventare il colpo e di mettere fuori gioco un truffatore con numerosi precedenti penali. Proseguono le indagini per individuare i complici e accertare eventuali collegamenti con altri episodi simili in Italia.