VENETO – Finisce in una trincea durante un’escursione: uomo ferito recuperato dal Soccorso Alpino

Poco prima delle 13, la Centrale operativa di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un escursionista scivolato in una trincea della Grande Guerra sul Monte Palon. L’uomo, M.R., 53 anni, di Maserada sul Piave (TV), che stava percorrendo con amici il sentiero che costeggia le trincee, era caduto all’interno del manufatto militare per circa 4 metri, riportando un sospetto trauma alla caviglia. Arrivato sul posto, l’elicottero del Suem di Treviso emergenza ha provveduto al recupero dell’infortunato, trasportato poi all’ospedale di Montebelluna. Una squadra di soccorritori era pronta ad intervenire in supporto alle operazioni.