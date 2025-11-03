CRONACAVENETO
9.59

Veneto – Finisce con l’auto nel canale: donna si salva sfondando il parabrezza

Attimi di paura nella serata di sabato 2 novembre a Cavarzere, in località Passetto, dove un’auto è finita nel canale Adigetto. L’incidente è avvenuto intorno alle 19: la giovane alla guida, rimasta intrappolata nell’abitacolo, è riuscita a uscire da sola sfondando il parabrezza anteriore, senza riportare ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Adria, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale e dell’autogru arrivata dalla centrale di Rovigo, che hanno provveduto al recupero del veicolo.

Presenti anche il personale del Suem 118 e i Carabinieri. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa due ore e mezza.

