Veneto – Finisce con l’auto contro il casello: ferita 25enne

Incidente nella notte di sabato a Spresiano, in provincia di Treviso. Intorno alle 3.15, un’auto si è schiantata contro il casello di accesso alla Superstrada Pedemontana Veneta. Alla guida una ragazza nata nel 2000, rimasta incastrata tra le lamiere.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, intervenuti con il personale sanitario del Suem 118, hanno liberato la conducente e affidata ai soccorsi: è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.