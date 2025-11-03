CRONACAVENETO
3 Novembre 2025 - 10.01

Veneto – Finisce con l’auto contro il casello: ferita 25enne

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Incidente nella notte di sabato a Spresiano, in provincia di Treviso. Intorno alle 3.15, un’auto si è schiantata contro il casello di accesso alla Superstrada Pedemontana Veneta. Alla guida una ragazza nata nel 2000, rimasta incastrata tra le lamiere.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, intervenuti con il personale sanitario del Suem 118, hanno liberato la conducente e affidata ai soccorsi: è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Finisce con l'auto contro il casello: ferita 25enne | TViWeb Veneto - Finisce con l'auto contro il casello: ferita 25enne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy