3 Novembre 2025 - 10.01
Veneto – Finisce con l’auto contro il casello: ferita 25enne
Incidente nella notte di sabato a Spresiano, in provincia di Treviso. Intorno alle 3.15, un’auto si è schiantata contro il casello di accesso alla Superstrada Pedemontana Veneta. Alla guida una ragazza nata nel 2000, rimasta incastrata tra le lamiere.
I Vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, intervenuti con il personale sanitario del Suem 118, hanno liberato la conducente e affidata ai soccorsi: è stata trasportata in ospedale per accertamenti.
Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.