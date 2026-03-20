Veneto – Finanziere fuori servizio arresta ladro di appartamenti

Un militare della Guardia di Finanza in forza al Comando Provinciale di Verona, mentre era libero dal servizio ha bloccato un uomo che stava compiendo un furto in un’abitazione. E’ successo nel quartiere di Borgo Roma e lo racconta oggi Ansa Veneto. Il finanziere è intervenuto in seguito alla richiesta di un conoscente, che aveva segnalato un’intrusione in tarda serata all’interno della propria abitazione. Dopo una breve colluttazione, il malvivente – un cittadino straniero – è stato bloccato e arrestato, con l’ausilio di una pattuglia della Questura di Verona sopraggiunta sul posto. E’ risultato che l’arrestato, con precedenti per furto in abitazione e tentata rapina, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dai quali era evaso. Gli ulteriori accertamenti, anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che l’uomo poco prima di era impossessato anche di una mountain bike del valore di circa 1.500 euro, successivamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare in carcere. I

