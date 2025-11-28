Veneto – Fiat 500 finisce fuori strada e si capovolge: una donna ferita

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Roma a Villorba per un incidente che ha visto protagonista una Fiat 500 finita fuori strada e capovolta. Alla guida c’era una donna, rimasta intrappolata nell’abitacolo.

La squadra dei Vigili del Fuoco, arrivata dalla sede centrale di Treviso, ha operato insieme al personale sanitario del SUEM 118 per liberare la conducente dalle lamiere. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Villorba per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.