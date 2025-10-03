CRONACAVENETO
3 Ottobre 2025 - 9.20

Veneto – Fiamme un un’azienda che lavora materie platiche

REDAZIONE
Dalle 16 di oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco sono impegnati a Ceneselli (RO), in via Calto, per un incendio divampato all’interno del capannone di un’azienda che lavora materiale plastico. A prendere fuoco sarebbe stato un macchinario utilizzato per la fusione della plastica.

Sul posto stanno operando, sotto il coordinamento del funzionario di guardia, le squadre del distaccamento di Castelmassa, con l’autoscala e l’autobotte chilolitrica provenienti dalla centrale di Rovigo e il carro schiuma arrivato dal comando di Ferrara.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Presenti anche i Carabinieri e i tecnici di ARPAV per i rilievi ambientali.

