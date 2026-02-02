Veneto – Fiamme in un laboratorio tessile

Nella serata di domenica, intorno alle 21.26, un incendio è scoppiato all’interno di un laboratorio tessile in via Penisola a San Martino di Venezze (RO).

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Rovigo e del distaccamento di Adria, coordinate dal funzionario di servizio, sono intervenute tempestivamente. Le fiamme hanno coinvolto materiale tessile presente all’interno dell’edificio.

Non si registrano feriti. Sul posto anche i Carabinieri di Crespino, impegnati nelle verifiche di competenza. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.