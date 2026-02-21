CRONACAVENETO
21 Febbraio 2026 - 13.11

Veneto – Fiammata improvvisa in fabbrica: operaio gravemente ustionato durante la manutenzione di un quadro elettrico

REDAZIONE
CASALE SUL SILE – Grave incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 21 febbraio all’interno dello stabilimento Impa Materie Plastiche, in via Torre, a Casale sul Sile, nel Trevigiano. Un operaio di 57 anni è rimasto seriamente ustionato al volto e alle braccia dopo essere stato investito da una violenta fiammata sprigionata dall’esplosione di un quadro elettrico che stava ripulendo. Le sue condizioni sono gravi ma, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita.

L’allarme è scattato intorno alle 9.40. I colleghi sono intervenuti immediatamente prestando i primi soccorsi e chiamando il 118. Sul posto sono giunti medico e infermieri del Suem, che hanno stabilizzato l’uomo prima di disporne il trasferimento urgente: inizialmente all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e successivamente al Centro Grandi Ustionati di Padova, dove è ora ricoverato.

Nello stabilimento, specializzato nella produzione di lastre e bobine di plastica, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati negli accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione e del principio d’incendio che ne è seguito. Presenti inoltre i Carabinieri della stazione di Casale sul Sile. L’inchiesta sull’infortunio è ora affidata al servizio Spisal dell’Ulss 2, che dovrà verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Sull’episodio è intervenuto anche il segretario generale della UIL Veneto, Roberto Toigo, che ha espresso vicinanza all’operaio ferito e ha richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza: nel 2025, secondo l’Osservatorio Vega Engineering, in Veneto si sono registrati oltre 60 mila infortuni sul lavoro, esclusi quelli in itinere. Numeri che, ha sottolineato il sindacalista, impongono un deciso cambio di passo nel sistema produttivo regionale.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

