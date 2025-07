Veneto – Fermato 10 volte per ubriachezza molesta prima di essere espulso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 28enne cittadino indiano è stato espulso dall’Italia dopo una lunga serie di episodi di disturbo e violazioni. L’uomo, entrato irregolarmente nel Paese nel 2022, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e comportamenti molesti in stato di ubriachezza, per i quali era stato sanzionato ben dieci volte in via amministrativa dalla polizia di Treviso.

Negli anni, il 28enne era stato tra gli ospiti del Parcheggio Appiani, spesso al centro di segnalazioni e denunce per disturbo della quiete pubblica e piccoli reati. Aveva tentato di regolarizzare la propria posizione inoltrando una richiesta di protezione internazionale, ma la sua istanza è stata dichiarata manifestamente infondata dalle autorità competenti.

Dopo il rigetto definitivo della domanda, l’uomo è stato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso e successivamente imbarcato su un volo per New Delhi, eseguendo l’ordine di espulsione.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla presenza irregolare sul territorio e alla tutela dell’ordine pubblico.