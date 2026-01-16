Veneto – Farmaci illegali spediti dall’Est Europa: sequestri e una denuncia

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto della commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute pubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha sequestrato 17 confezioni di prodotti farmacologici illeciti.

I medicinali sono stati rinvenuti all’interno di cinque spedizioni destinate a soggetti residenti nel territorio trevigiano. I plichi, intercettati nel corso dei controlli, provenivano dalla Polonia e dalla Slovenia.

All’interno delle spedizioni erano presenti diverse tipologie di sostanze, tra cui ormone della crescita, la cui vendita è vietata perché inserito nella lista dei farmaci proibiti dal codice mondiale antidoping; medicinali destinati al miglioramento delle prestazioni fisiche, commercializzabili esclusivamente dietro prescrizione medica, risultata assente; integratori alimentari privi del prescritto codice di notifica al Ministero della Salute.

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso, hanno consentito di individuare uno dei destinatari delle spedizioni contenenti i farmaci non sicuri. Nei suoi confronti è stata eseguita una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale sono state rinvenute ulteriori sostanze illegali.

Il soggetto è stato segnalato alla Procura della Repubblica competente per la violazione dell’articolo 648 del Codice penale, relativo alla ricettazione, e dell’articolo 147 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che disciplina i medicinali per uso umano.