Veneto Far West – Città in balìa di bande di stranieri: morto accoltellato 23enne

Giovane accoltellato a morte a Rovigo durante una rissa tra gruppi di diverse nazionalità

Rovigo, 20 luglio 2025 – Una lite degenerata in tragedia ha causato la morte di un giovane di 23 anni nella notte tra sabato e domenica in pieno centro città. La vittima, Amine Gara, è stata accoltellata poco prima della mezzanotte nei giardini delle Due Torri, area molto frequentata e situata vicino al monumento dedicato a Giacomo Matteotti sul Corso del Popolo. Lo scontro sarebbe scoppiato tra due gruppi, uno composto da persone di origine tunisina e l’altro da persone di origine pakistana.

Durante la colluttazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati utilizzati coltelli e bottiglie di vetro rotte come armi contundenti. Un altro uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito e si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Rovigo.

Le indagini, affidate alla squadra mobile della questura di Rovigo e coordinate dalla procura locale, sono ancora in corso per accertare con precisione le dinamiche dell’aggressione, i motivi scatenanti e per individuare i responsabili. Gli inquirenti stanno ascoltando numerosi testimoni presenti nel centro cittadino al momento dell’episodio.

Il tragico evento si è verificato in una serata caratterizzata da una vivace presenza di persone in centro, anche in seguito alla conclusione, intorno alle 22.30, della finale del campionato mondiale di rugby Under 20 disputata allo stadio Battaglini, che ha visto la vittoria del Sud Africa contro la Nuova Zelanda. Nel pomeriggio si erano svolte altre partite della manifestazione, che avevano richiamato numerosi spettatori.

Il sabato sera era inoltre segnato da diversi episodi di disordini e danneggiamenti in piazza Vittorio Emanuele II, soprattutto a causa di persone in stato di ebbrezza, con danni riportati anche al bar Franchin, locale molto frequentato in città.

Questo episodio è il quarto caso di violenza con accoltellamenti che coinvolge cittadini stranieri nel centro di Rovigo nel giro di poche settimane. Tra i precedenti, si ricordano: una rissa del 29 giugno con ferimento di un venticinquenne di origini marocchine; un tentato omicidio il 30 giugno in un appartamento di viale Trieste tra cittadini pakistani e indiani; e un accoltellamento per motivi sentimentali il 5 luglio in via Carducci tra un cittadino rumeno e un uomo di origini albanesi. Inoltre, lunedì scorso, una donna è stata aggredita e violentata alla stazione ferroviaria da due uomini di origine marocchina ed egiziana.