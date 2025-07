Veneto – Estate da bollino rosso sulla A4 e A57: traffico intenso in 33 giornate

Con l’avvio del periodo di maggiore mobilità estiva, Concessioni Autostradali Venete (Cav) ha previsto 15 giornate da bollino rosso per traffico intenso e 18 da bollino giallo per traffico sostenuto, a partire da oggi fino alla fine di agosto.

I dati confermano l’aumento degli spostamenti: i transiti nei fine settimana, da inizio estate, sono cresciuti del +2,03% rispetto allo stesso periodo del 2024.

La società, che gestisce l’autostrada A4 tra Padova e Venezia (incluso il Passante di Mestre), la A57 Tangenziale di Mestre e il Raccordo per l’aeroporto Marco Polo, ha attivato un piano straordinario per la mobilità, con misure mirate anche in vista del controesodo di Ferragosto.

Presso l’infopoint di Arino Est, è stato allestito un vero e proprio “villaggio della sicurezza stradale”, dove i viaggiatori possono visitare spazi espositivi con mezzi operativi, auto d’epoca e il pullman azzurro della Polizia per l’educazione stradale. L’area è climatizzata, connessa, dotata di postazioni per la ricarica dei cellulari e monitor per la visione in tempo reale del traffico grazie alle telecamere sulla rete.

Le giornate da bollino rosso:

Direzione Trieste : oggi e domani, poi 1, 8, 9, 22 e 29 agosto

: oggi e domani, poi 1, 8, 9, 22 e 29 agosto Direzione Milano: domenica 27 luglio, e poi 16, 17, 23, 24, 30 e 31 agosto (controesodo)

Per agevolare gli spostamenti:

Tutti i cantieri di manutenzione programmata su A4 e A57 verranno sospesi durante le giornate più critiche, ad eccezione di quelli tecnicamente inamovibili. Nessuna riduzione delle corsie sarà comunque prevista.

su A4 e A57 verranno sospesi durante le giornate più critiche, ad eccezione di quelli tecnicamente inamovibili. Nessuna riduzione delle corsie sarà comunque prevista. Saranno potenziati gli organici e presenti gli ausiliari alla viabilità per la gestione delle eventuali code.

e presenti gli per la gestione delle eventuali code. Le 96 porte di accesso nelle 7 stazioni autostradali saranno tutte attive nei giorni a maggiore afflusso, comprese le 59 porte di uscita (32 automatiche, 24 per il telepedaggio e 3 Viacard).

nelle 7 stazioni autostradali saranno tutte attive nei giorni a maggiore afflusso, comprese le (32 automatiche, 24 per il telepedaggio e 3 Viacard). In caso di emergenza, saranno operativi 4 furgoni attrezzati , mezzi di soccorso meccanico , un’ ambulanza e un presidio fisso della Croce Rossa di Venezia ad Arino Est.

, , un’ e un presidio fisso della ad Arino Est. A disposizione anche 14.000 bottiglie di acqua refrigerata per i viaggiatori in difficoltà.

Il piano Cav punta a garantire sicurezza, fluidità del traffico e assistenza capillare durante uno dei periodi più delicati dell’anno per la rete autostradale veneta.