VENETO – Esplosione con incendio in acciaieria: tre operai ustionati, uno è grave

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 13:30 di oggi per l’esplosione avvenuta all’interno dell’azienda Acciaierie Venete, in via riviera Francia 9, nella zona industriale di Padova: tre operai feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Padova sono al lavoro per evacuare l’azienda e monitorare la sezione della lavorazione e fusione dell’acciaio dove è avvenuta la deflagrazione. Sul posto la polizia di stato e gli operatori Spisal. L’area è stata posta sotto sequestro dalla Questura di Padova.

In corso la messa in sicurezza dell’area.