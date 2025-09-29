Veneto – Escursionisti soccorsi in montagna: cadute, malori e recuperi sulla neve

Giornata intensa ieri, 28 settembre, per il Soccorso alpino, chiamato a più interventi in diverse zone del Veneto.

A Schio (VI) un 57enne di Velo d’Astico, in cammino sul sentiero che collega Malga Ronchetta a Malga Pianetti sul Monte Novegno, è scivolato su un accumulo di grandine rimasto dopo la recente tempesta ed è precipitato per una ventina di metri lungo un ripido pendio, battendo la testa sui sassi. Allertato il 118, l’elicottero di Verona emergenza ha calato medico e tecnico di elisoccorso con una corda fissa; sul posto anche il Soccorso alpino di Schio. Stabilizzato per un sospetto trauma cranico, l’uomo è stato imbarellato e trasportato all’ospedale di Verona.

Sempre in provincia di Belluno, il Soccorso alpino è intervenuto in più occasioni: al Rifugio Vandelli per un escursionista tedesco trentenne con una frattura alla caviglia, trasferito a Cortina; in Val di Zoldo per un 50enne di Belluno che si era infortunato a un piede in zona Malga Paramper, raggiunto in fuoristrada e accompagnato alla propria auto. A Voltago Agordino, sul Monte Agner, un 60enne di Perugia rimasto bloccato dalla neve nei pressi del Bivacco Biasin è stato recuperato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e portato in sicurezza al Rifugio Scarpa.

Nel Veronese, lungo il Sentiero del Pellegrino a Brentino Belluno, un 65enne di Cesena ha accusato un malore. Raggiunto dai soccorritori, è stato assistito e affidato all’ambulanza. Poco distante, un altro intervento ha riguardato una donna colta da malessere fuori dal Santuario della Madonna della Corona, recuperata dall’eliambulanza di Trento.

Infine, sabato 27 settembre, a Rotzo (VI), una 39enne di Merano si è procurata un trauma alla caviglia a breve distanza dal Rifugio Campolongo: soccorsa dal Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni, è stata trasportata in ospedale ad Asiago.

Le autorità ricordano che, dopo le recenti perturbazioni, in quota la neve ha già imbiancato i versanti settentrionali a partire dai 2.200 metri, rendendo necessaria attrezzatura adeguata e competenze di progressione in ambiente invernale.