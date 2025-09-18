Veneto – Escursionista precipita dal Troi de le Calade: morto dopo un volo di 80 metri

Val di Zoldo (BL), 18 settembre 2025 – Tragedia oggi pomeriggio nel Gruppo del Bosconero. Attorno alle 14.30 la Centrale del 118 è stata allertata da un escursionista tedesco che aveva visto uno dei suoi compagni precipitare lungo il sentiero numero 500, conosciuto come Troi de le Calade.

Mentre una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo si preparava a Pontesei per un eventuale supporto, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato verso la zona. L’equipaggio, dopo lunghe ricerche, è riuscito a individuare il corpo dell’escursionista, caduto per circa ottanta metri in un canale e poi rotolato per altri venti, fermandosi addossato a un albero nascosto dalla vegetazione.

Calati con verricello, tecnico di elisoccorso e medico non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma – al momento senza generalità note, ma di nazionalità tedesca – è stata imbarellata, recuperata e trasportata a valle, dove è stata presa in consegna dai Carabinieri e dal carro funebre.

I compagni dell’escursionista sono rientrati al Rifugio Bosconero.