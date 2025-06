Veneto – Escursionista non riesce più a proseguire: interviene l’elicottero del Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Attorno alle 13 di oggi l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato all’arrivo degli impianti di Col de Varda, vicino al Rifugio, per una escursionista tedesca di 73 anni, che non era più in grado di proseguire per forti dolori all’anca. La donna è stata recuperata e portata all’ospedale di Belluno. Si stava muovendo anche una squadra del Soccorso alpino di Auronzo.