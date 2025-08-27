Veneto – Escursionista muore in montagna, colto da malore

CORTINA D’AMPEZZO (BL), 27 agosto 2025 – Tragico incidente in montagna oggi pomeriggio a Cortina d’Ampezzo: un escursionista di 70 anni di Roma è deceduto dopo essere stato colto da malore mentre percorreva una stradina sopra il Rifugio Mietres in compagnia dei familiari e di altre persone.

L’allarme è scattato poco prima delle 14 e sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Cortina, supportato dall’elisoccorso di Pieve di Cadore. Il velivolo ha sbarcato con il verricello tecnico l’equipe medica, che ha subito preso in carico le manovre di rianimazione già iniziate dai presenti. Purtroppo i tentativi di salvare l’uomo non hanno avuto esito e il decesso è stato constatato sul posto. La salma è stata affidata ai soccorritori per il recupero. Presenti anche i militari della Guardia di Finanza per i rilievi del caso.

Sempre nella giornata odierna, la Guardia di Finanza era intervenuta al Rifugio Vandelli per soccorrere una turista canadese di 26 anni, colpita da un forte dolore a un occhio che le impediva di muoversi autonomamente. Dopo l’atterraggio dell’elicottero Falco 2, la ragazza è stata visitata sul posto e poi trasportata all’ospedale di Belluno per ulteriori accertamenti.