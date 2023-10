VENETO – Esce in montagna col nonno cacciatore, scivola

USCITO CON IL NONNO CACCIATORE, SCIVOLA E SI FA MALE

Santo Stefano di Cadore (Belluno), 19 ottobre

Ieri attorno alle 19.40 il Soccorso alpino della Val Comelico è stato attivato dalla Centrale del 118, per un diciassettenne che si era fatto male a una gamba, dopo essere scivolato mentre con il nonno cacciatore scendeva un pendio erboso. Una squadra ha raggiunto Malga Chivion, dove era arrivata l’ambulanza, e ha caricato a bordo l’infermiera, per poi portarsi a Malga Antola, lasciare la jeep e proseguire a piedo. Sul posto è arrivato anche il numeroso supporto delle unità cinofile della Guardia di Fiananza e della Polizia che si stavano addestrato nelle vicinanze. Guidati da altri cacciatori, i soccorritori sono scesi dal giovane di San Pietro di Cadore (BL), che aveva riportato un sospetto trauma al ginocchio. Stabilizzato e imbarellato, il ragazzo è stato sollevato per contrappeso per circa 200 metri e poi trasportato lungo il sentiero ai mezzi e da lì all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Pieve di Cadore. L’intervento si è concluso verso le 23.