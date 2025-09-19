CRONACAVENETO
19 Settembre 2025 - 10.38

Veneto – Due ventenni bloccati in vetta di notte alle Tre Cime di Lavaredo

REDAZIONE
Auronzo di Cadore (BL), 19 settembre 2025 – Si è concluso nella notte l’intervento del Soccorso alpino per due escursionisti tedeschi rimasti bloccati sulla Cima Grande delle Tre Cime di Lavaredo. I giovani, di 23 e 21 anni, entrambi di Monaco di Baviera, avevano terminato tardi la salita e, sorpresi dal buio, non erano in grado di affrontare la discesa né avevano con sé abbigliamento o attrezzatura idonea per trascorrere la notte all’aperto. Poco prima delle 21 hanno quindi chiesto aiuto.

La Centrale operativa ha allertato il Soccorso alpino di Auronzo e verificato la disponibilità dell’elicottero di Trento. Una squadra di volontari ha raggiunto la piazzola del Rifugio Auronzo per assistere le operazioni di atterraggio e decollo. Conclusa una missione precedente, l’elicottero ha sbarcato l’equipe medica presso il rifugio ed è poi salito in quota verso la vetta.

Individuati i due alpinisti, il tecnico di elisoccorso li ha recuperati con due verricelli corti e trasferiti in sicurezza al Rifugio Auronzo. Entrambi erano in buone condizioni. L’intervento si è chiuso attorno all’una e mezza di notte.

