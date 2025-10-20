CRONACAVENETO
20 Ottobre 2025 - 11.01

Veneto – Due giovani si perdono in montagna: recuperati nella notte

REDAZIONE
Ieri sera, intorno alle 22.20, il Soccorso alpino di Auronzo è intervenuto per due escursionisti che avevano perso la traccia di discesa sotto la Cima Grande di Lavaredo.

Messi in contatto telefonico con i volontari, i due, un 21enne di Venezia e un 29enne di Roma, hanno fornito informazioni sull’itinerario seguito. Dall’analisi dei dati è emerso che i ragazzi si trovavano in realtà sulla Cima Ovest, avendo erroneamente intrapreso quella via invece della normale alla Cima Grande.

Partiti alle 8.30 dal Lago di Antorno, avevano deciso di scendere dalla cengia grande dopo aver completato quattro doppie, ma a metà rientro avevano perso i punti di riferimento e si erano fermati.

Una squadra di nove soccorritori è salita fino a 2.700 metri e li ha individuati, cinque metri sotto il sentiero. Ciascun escursionista è stato assicurato con corda corta a un soccorritore e aiutato a superare i tratti più esposti, fino a raggiungere la base della parete.

I due amici sono stati quindi riaccompagnati alla macchina. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 2 del mattino.

Veneto - Due giovani si perdono in montagna: recuperati nella notte

