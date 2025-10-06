Veneto – Due giovani feriti a coltellate nel corso di una rissa, indagini in corso

Casalserugo (Padova) – Serata di paura ieri, poco dopo le 22.30, all’esterno del bar Stefany & Vale Caffè in via Umberto I, dove una lite tra giovani è degenerata in una violenta aggressione a colpi di coltello.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, due ventenni del posto stavano trascorrendo la serata nel locale quando sono stati avvicinati da tre ragazzi di origine nordafricana. Dopo un rapido scambio di insulti, la discussione è esplosa all’esterno: uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello, colpendo i due amici alla gamba e alla schiena.

Entrambi i feriti, fortunatamente, non sono in pericolo di vita: le ferite si sono rivelate superficiali, ma la paura tra i presenti è stata grande. I tre aggressori si sono dileguati subito dopo, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, guidata dal capitano Giacomo Chimienti. Le vittime sono state portate in ospedale e giudicate guaribili rispettivamente in 15 e 10 giorni.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili. Al momento non si esclude nessuna pista, nemmeno quella di un diverbio nato per futili motivi.

I gestori del bar, estranei ai fatti, hanno collaborato con le forze dell’ordine per soccorrere i due feriti e fornire ogni informazione utile alle indagini.