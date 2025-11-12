Veneto – Drammatico incidente, coinvolte 4 auto. Muore un uomo

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre, a Borgoricco (Padova). Intorno alle 18, in via Desman, quattro auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro che è costato la vita a Giancarlo Dandolo, 66 anni, residente a Borgoricco. L’uomo era alla guida di una Dacia Sandero su cui viaggiava anche la moglie, rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti dalla centrale di Padova, che hanno estratto i due coniugi dalle lamiere. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Dandolo non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ne ha constatato il decesso sul posto. La moglie è stata elitrasportata all’ospedale di Padova in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione all’origine del sinistro potrebbe esserci stato un sorpasso azzardato, ma le indagini sono ancora in corso. Gli altri veicoli coinvolti sono una Ford condotta da un 45enne di San Giorgio delle Pertiche, una Bmw X3 guidata da un 58enne di Borgoricco e una Fiat Stilo con al volante un sessantenne di Mirano. Una bicicletta è stata sfiorata durante l’impatto, ma il ciclista non ha riportato ferite.

La viabilità è rimasta bloccata per oltre un’ora in entrambe le direzioni, per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Presenti anche i carabinieri per la gestione del traffico e più mezzi di soccorso del Suem.

La Procura di Padova è stata informata dell’accaduto e ha autorizzato la rimozione della salma, ora trasferita all’obitorio di Camposampiero. Tutti i conducenti coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti di rito per verificare lo stato psicofisico al momento dell’impatto.

L’intera comunità di Borgoricco si stringe attorno ai familiari della vittima, ricordata come una persona conosciuta e stimata nel paese.