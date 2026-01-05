Veneto – Dramma sul lavoro: cade in un autocompattatore, muore autotrasportatore

Ennesima tragedia sul lavoro, la prima del 2026. Oggi 5 gennaio, poco dopo le 13, un grave infortunio mortale si è verificato a Borgoricco, in via dell’Industria, all’interno dell’azienda Rizzato Calzature, nel cuore della zona industriale del Camposampierese.

Un uomo di 65 anni, autotrasportatore, per cause ancora in corso di accertamento è caduto all’interno di un autocompattatore di carta, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco della centrale di Padova con più mezzi, i carabinieri della stazione di Piombino Dese e i tecnici dello Spisal.

Nonostante la rapidità dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: da una possibile disattenzione a un malfunzionamento del macchinario. Tutti gli aspetti dell’accaduto sono al vaglio degli inquirenti. Il pubblico ministero di turno è stato informato e, dopo il nulla osta, la salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’attività dell’azienda è stata temporaneamente sospesa e l’area dell’infortunio mortale posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici necessari.

Appresa la notizia, il sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron ha espresso il proprio cordoglio:

«Sono profondamente scosso da quanto accaduto nella nostra zona industriale. In questo momento di grande dolore desidero esprimere, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, la più sincera vicinanza alla famiglia della vittima, ai colleghi di lavoro e ai titolari dell’azienda coinvolta».