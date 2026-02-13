Veneto – Dramma in un’azienda agricola: operaio perde una mano

Un grave incidente sul lavoro ha sconvolto la mattinata di oggi a Motta di Livenza. Un operaio di 61 anni, residente nel territorio, è rimasto vittima di un terribile infortunio mentre era impegnato nelle sue mansioni all’interno di un’azienda del settore agricolo in via Redigole Vecchia.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità intervenute, l’uomo stava operando su una macchina imballatrice per la paglia. Sembra che l’incidente sia avvenuto nel tentativo di risolvere un malfunzionamento o un improvviso inceppamento del macchinario. L’arto destro dell’operaio è rimasto intrappolato negli ingranaggi della pressa, riportando lesioni talmente profonde da causarne l’amputazione all’altezza del polso.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato poco dopo le dieci del mattino, attivato dai colleghi presenti sul posto. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente: sul luogo sono giunti i medici e gli infermieri del Suem 118, supportati dall’elicottero decollato dalla centrale operativa per accelerare il trasporto.

Dopo le prime cure prestate sul campo per stabilizzare l’emorragia, l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Sebbene l’infortunio abbia causato danni permanenti e invalidanti, i sanitari hanno confermato che il lavoratore non si trova in pericolo di vita.

Verifiche e sicurezza

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, i Carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2. Questi ultimi avranno il compito di esaminare il macchinario agricolo e verificare il rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti per ricostruire l’esatta catena degli eventi.