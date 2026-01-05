Veneto – Dramma in stazione: trovato senza vita un uomo che lavorava con i carrelli bagagli

Tragico ritrovamento nella tarda mattinata di ieri nell’area della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Intorno alle 11 è stato lanciato l’allarme per una persona priva di vita, rinvenuta in una zona verde adiacente allo scalo.

Sul posto sono intervenute rapidamente le volanti della polizia, affiancate dagli operatori della polizia scientifica e dal medico legale. Il personale del 118, giunto per primo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima è un uomo italiano, non giovane, conosciuto nella zona perché svolgeva attività di trasporto bagagli con carrello all’interno della stazione. Alcuni testimoni riferiscono di averlo visto più volte aggirarsi nell’area per motivi di lavoro. Al momento del ritrovamento non indossava calzature.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni evidenti di violenza: il corpo non presentava traumi o ferite riconducibili ad aggressioni. L’ipotesi prevalente è quella di un malore improvviso, ma restano alcuni elementi da chiarire. Per questo motivo sono in corso ulteriori verifiche per risalire con certezza all’identità dell’uomo, ai familiari e alle circostanze che hanno preceduto la morte.

Non si esclude che nei prossimi giorni possa essere disposta l’autopsia. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto.