Veneto – Doppio intervento in montagna: salvati una donna e un cane

Due interventi del Soccorso alpino a Cortina e ad Arsiè: escursionista recuperata sul Lagazuoi e cane salvato in un canalone

Belluno, 23 ottobre 2025 – Si sono conclusi attorno alle 21 di ieri i due interventi che hanno impegnato il Soccorso alpino nel Bellunese, uno a Cortina d’Ampezzo e l’altro ad Arsiè.

La prima chiamata è arrivata alla Centrale del 118 verso le 17.30 da parte di un’escursionista ucraina che, diretta al Rifugio Lagazuoi – attualmente chiuso – aveva risalito le gallerie, ma giunta nei pressi della Cengia Martini aveva sbagliato direzione, proseguendo lungo la cengia fino a trovarsi in una zona esposta senza possibilità di muoversi. Grazie alle coordinate e ai video inviati dalla donna, e con l’aiuto di un traduttore ucraino, i soccorritori l’hanno localizzata e invitata a restare ferma in attesa dei soccorsi. Una squadra del Soccorso alpino di Cortina l’ha poi raggiunta, assicurata e riportata sul sentiero, per accompagnarla infine fino alla propria auto.

Il secondo intervento è scattato intorno alle 18.15 ad Arsiè, in località Ai Pra, sopra la frazione di Rivai, dove un cacciatore aveva perso il suo cane, un setter di nome Dakota, finito in un ripido canale dal quale non riusciva più a risalire. L’uomo, che aveva individuato l’animale tramite il collare satellitare, aveva tentato invano di recuperarlo da solo, desistendo per la pericolosità del terreno. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Feltre: grazie al segnale del trasmettitore, due soccorritori si sono calati per circa venti metri fino a raggiungere il cane, che è stato imbragato e riportato in superficie con l’aiuto dei colleghi a monte. Dakota è stato quindi riconsegnato al suo proprietario in buone condizioni.