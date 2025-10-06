Veneto – Donna viene derubata della borsa, si sente male e muore

Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Conselve, in provincia di Padova: Giovanna Trovò, 79 anni, è morta poco dopo essere stata derubata della borsa in piazza Cesare Battisti. La donna, già fragile di salute, è stata colta da un malore probabilmente dovuto allo spavento e allo stress dell’accaduto.

Tutto è successo venerdì pomeriggio. Giovanna era seduta su una panchina, come spesso faceva nel fine settimana. Due uomini italiani, entrambi noti alle forze dell’ordine, l’hanno distratta: uno le ha chiesto informazioni mentre l’altro le sottraeva la borsa. I ladri si sono poi allontanati velocemente, ripresi dalle telecamere di sorveglianza di un negozio della piazza.

Dopo il furto, sconvolta, la donna si è rifugiata in una gioielleria vicina, dove la titolare l’ha consolata e l’ha accompagnata a casa. Poco distante la borsa era già stata ritrovata, mancavano soltanto circa cinquanta euro in contanti, mentre la carta di credito era al sicuro. Nonostante questo, lo shock è stato troppo forte per Giovanna, che soffriva di problemi respiratori.

I soccorritori, arrivati rapidamente, hanno tentato a lungo di rianimarla, senza successo. Ora la Procura ha aperto un fascicolo, mentre i carabinieri indagano sui due sospetti. Gli investigatori devono ancora chiarire se esista un nesso diretto tra il furto subito e il decesso della donna, circostanza che potrebbe influire sulla posizione dei due pregiudicati, già collegati ad altri episodi simili in paese.