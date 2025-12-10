Veneto – Donna travolta sulle strisce muore in ospedale

Un incidente mortale in via Torino: vittima una donna di 85 anni

Albignasego – È deceduta nella notte tra il 9 e il 10 dicembre Giannina Tognon, 85 anni, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto in via Torino. La donna, soccorsa immediatamente dai sanitari del Suem 118, non ha mai ripreso conoscenza ed è morta in ospedale a Padova a causa delle ferite riportate nell’impatto.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 9 dicembre, quando la donna stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali e una Citroen C5 l’ha travolta. L’automobilista, un 63enne padovano, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale colposo. L’uomo, illeso, ha dichiarato agli agenti della Polizia locale di non aver avuto il tempo di evitare l’impatto.

La morte di Giannina Tognon ha suscitato profondo cordoglio tra parenti, amici e vicini, che la ricordano come una donna stimata e molto presente nella comunità. Nei prossimi giorni sarà comunicata la data dei funerali, non appena ricevuto il nullaosta della Magistratura.