Veneto – Donna ruba i gratta & vinci e poi va a riscuotere le vincite: denunciata

Una 52enne residente a Chiarano (TV) è stata denunciata a piede libero per furto aggravato con destrezza dopo aver sottratto un blocchetto di Gratta e Vinci dall’osteria “Da Silvia”, in via Marconi. Il fatto risale al pomeriggio del 17 novembre, quando la donna avrebbe approfittato della momentanea assenza della titolare, una 26enne del posto, per prendere dal retro del bancone tagliandi per un valore complessivo di 300 euro.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna avrebbe poi giocato tutte le schedine, riscuotendo in un’altra tabaccheria della zona le vincite ottenute, pari a 160 euro.

Le indagini dei militari della stazione competente hanno permesso di individuare rapidamente la presunta autrice del furto e di raccogliere gli elementi necessari alla denuncia all’Autorità giudiziaria.