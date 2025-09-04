CRONACAVENETO
4 Settembre 2025 - 15.20

Veneto – Donna partorisce l’11° figlio

REDAZIONE
All’ospedale di Legnago, nel Veronese, una mamma ha dato alla luce il suo undicesimo figlio.
Il nuovo arrivato si chiama Timoteo, è nato il 2 settembre ed è il sesto maschio della numerosa famiglia di Catalina e Samuel, che vivono a Zinella con i loro figli.

A darne notizia è l’Azienda Ulss 9 Scaligera, che conferma come il parto sia andato bene e che mamma e bambino siano in ottima salute.

«Il personale sanitario del reparto ha seguito con entusiasmo e grande affetto questo evento – ha dichiarato la dottoressa Paola Pomini, direttrice dell’Unità operativa complessa Ostetricia e Ginecologia di Legnago –. È sempre un’emozione assistere a una nascita, ma in questo caso è stato ancora più speciale, perché parliamo di una mamma con una forza e una dedizione straordinarie».

Anche i genitori hanno espresso la loro gioia: «Ogni nascita è unica, ogni figlio porta con sé una gioia nuova. La fatica è tanta, ma l’amore lo è di più».

