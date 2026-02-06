Veneto – Donna ferita si salva grazie alle urla: compagno arrestato

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, le urla di una donna hanno allertato i vicini nel centro storico di Verona, portando all’intervento dei carabinieri e del personale del 118. La vittima, una 50enne residente in città, è stata trovata ferita e in forte stato di shock all’interno del suo appartamento.

I militari del nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale di Verona hanno arrestato un uomo di 45 anni, cittadino extracomunitario residente nell’hinterland milanese e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di lesioni personali nei confronti della compagna. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

All’arrivo nell’abitazione, le forze dell’ordine hanno notato evidenti macchie di sangue e la donna in difficoltà. Soccorsa immediatamente dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Il 45enne è stato identificato e condotto presso il comando provinciale di via Salvo d’Acquisto, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Questa mattina, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il giudice del tribunale di Verona ha convalidato l’arresto e applicato al sospettato la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima, esteso ai luoghi frequentati dalla donna, insieme all’obbligo del braccialetto elettronico.

Le urla della donna e l’allarme immediato dei vicini hanno permesso un intervento rapido, evitando conseguenze più gravi e garantendo la protezione della vittima.