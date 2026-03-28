Veneto – Donna e bimbo trovati morti in un laghetto artificiale (video)

CASTELGUGLIELMO (RO) – Dramma nel primo pomeriggio di sabato a Castelguglielmo, dove i corpi senza vita di una donna e di un bambino di circa un anno sono stati recuperati dalle acque di un lago artificiale in via Perarolo, in una zona di campagna vicino alla Statale 434.

L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato i corpi in acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rovigo, supportati dai sommozzatori giunti con l’elicottero del reparto volo di Bologna. Le operazioni di recupero si sono concluse nel giro di poco tempo, ma per le due persone non c’era ormai nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, le vittime non sono ancora state ufficialmente identificate e resta da chiarire se si tratti di madre e figlio. In zona sarebbe stato rinvenuto anche un passeggino, elemento ora al vaglio degli investigatori.

I sommozzatori stanno proseguendo le ricerche nello specchio d’acqua per escludere il coinvolgimento di altre persone, mentre i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento tutte le ipotesi restano aperte.

Da un primo esame esterno sui corpi non sarebbero emersi segni evidenti di violenza, ma sarà con ogni probabilità l’autopsia a chiarire le cause della morte.