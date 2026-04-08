CRONACAVENETO
8 Aprile 2026 - 16.13

Veneto – Donna di 30 anni svanisce nel nulla il giorno di Pasqua: ricerche in corso

REDAZIONE
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Villafranca di Verona – Continuano senza esito le ricerche di una donna di circa trent’anni scomparsa nei giorni di Pasqua a Dossobuono. La giovane, seguita da una comunità del territorio, si trovava temporaneamente a casa della madre quando si è allontanata per una passeggiata con il cane, senza più fare ritorno.

L’allarme è stato lanciato già nella serata di domenica dai familiari, facendo scattare immediatamente le prime verifiche da parte dei carabinieri, impegnati nella raccolta di eventuali testimonianze. Dalla giornata di Pasquetta è stata attivata una più ampia operazione di ricerca, con il coinvolgimento di vigili del fuoco, polizia locale e volontari della Protezione civile.

Le operazioni si sono concentrate nell’area della frazione e nelle zone limitrofe, anche con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato il territorio. Nella giornata di martedì è stato allestito un punto operativo in via Nogare, nei pressi del Parco dei Frassini, da cui squadre composte da oltre venti operatori hanno avviato le perlustrazioni a piedi e con mezzi.

Le ricerche sono proseguite anche mercoledì 8 aprile e continuano tuttora, ma al momento non sono emersi elementi utili al ritrovamento della donna. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda per non compromettere le attività in corso.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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