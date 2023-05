VENETO – Donna denunciata: litiga e morde una mano alla sua ex

Una donna di 34 anni italiana è stata denunciata dalle volanti della Polizia di Padova in seguito ad una lite fra ex fidanzate. La 38enne nella notte fra il 2 e il 3 maggio si è recata a casa della sua ex fidanzata nel quartiere Arcella di Padova e dopo aver forzato il cancello di ingresso, danneggiato alcune recinzioni e l’auto dell’ex compagna, l’ha affrontata violentemente arrivando a morderle una mano. La vittima, 34enne padovana, ha dovuto ricorrere al pronto soccorso, con una prognosi di 5 giorni. La polizia è intervenuta dopo che quest’ultima aveva notato uno sconosciuto nel giardino di casa. Si trattava della sua ex, che è stata denunciata per danneggiamento, violazione di domicilio e lesioni.