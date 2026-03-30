Veneto – Donna cade dal terrazzo mentre pulisce: gravi lesioni alla testa e agli arti

Trebaseleghe (Padova) – Un normale lavoro domestico si è trasformato in un dramma sabato poco dopo pranzo in via Perlasca a Fossalta, dove una donna di 45 anni ha perso l’equilibrio cadendo da un terrazzo alto circa sei metri. L’impatto con il suolo ha provocato lesioni gravi alla testa e agli arti, rendendo necessario il trasporto immediato in ospedale con l’elisoccorso. Attualmente la paziente è ricoverata in prognosi riservata, ma i medici si dicono fiduciosi di poter sciogliere la prognosi già nelle prossime ore.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava effettuando le pulizie sul terrazzo e potrebbe aver perso il controllo della scala su cui si trovava. Non sono emersi elementi che facciano ipotizzare la responsabilità di terzi o un gesto volontario. L’arrivo tempestivo dei soccorritori, tra cui l’elisoccorso atterrato in un prato vicino, ha permesso di stabilizzarla rapidamente, evitando conseguenze ancora più gravi. L’episodio ha richiamato numerosi residenti, allarmati dalle sirene e dalla scena drammatica.

Il caso mette in evidenza il rischio degli infortuni domestici, ancora molto frequenti nella provincia di Padova. Dati dell’Istituto Superiore di Sanità indicano come solo una minoranza di adulti percepisca correttamente i pericoli in casa. Nel territorio dell’Ulss 6 Euganea, si stima che circa 26mila persone tra i 18 e i 69 anni abbiano richiesto cure mediche per incidenti domestici nell’ultimo anno.

Con l’arrivo della bella stagione aumenta anche la possibilità di incidenti legati all’uso intensivo di apparecchi elettrici, maggiore libertà per i bambini e disattenzione dovuta al caldo. Le cadute da finestre e balconi rimangono tra le cause più comuni, rendendo essenziale l’installazione di dispositivi di sicurezza e la cautela nell’uso di scale o altri strumenti. Anche pentole calde, barbecue elettrici o ferri da stiro rappresentano fonti di rischio significative, con possibili conseguenze gravi e convalescenze lunghe.