Veneto – Domenica chiude l’A4 a Verona per disinnesco bomba: indicazioni per residenti e viaggiatori

Domenica 19 ottobre 2025, lungo l’autostrada A4 Brescia–Padova, tra il casello di Verona Est e l’interconnessione con l’A22, sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 7:45 fino alle 12:00 circa, per consentire il disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale nella zona di Verona Sud.

I veicoli provenienti da Venezia e diretti a Milano dovranno uscire al casello di Verona Est e percorrere la S.R.11 per rientrare in autostrada a Sommacampagna. Chi arriva da Milano verso Venezia dovrà uscire al casello di Verona Nord e rientrare in A4 al casello di Verona Est. Lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Verona Est e l’entrata verso Venezia dell’interconnessione A4/A22 saranno anch’essi chiusi. In caso di traffico intenso, la chiusura potrebbe estendersi tra i caselli di Soave e Sommacampagna.

Il casello di Verona Sud sarà chiuso in uscita dalle 7:00 e completamente dalle 7:30 fino alle 12:00, mentre la Tangenziale Sud di Verona sarà interdetta tra la SS 434 Rovigo (uscita 3 bis) e Alpo Zai (uscita 6).

Per motivi di sicurezza, la “zona rossa” di evacuazione entro 755 metri dall’ordigno comprende piazza Gianfranco Sforni, piazzale Europa, strada Ca’ Brusà, strada della Genovesa, via Cefeo, via Dell’Esperanto, via Enrico Fermi, via Flavio Gioia, via Giove, via Mercurio, via Mezzacampagna, via Sacra Famiglia, via Saturno, via Selenia, via Vigasio e viale delle Nazioni. Gli abitanti devono lasciare le abitazioni entro le 7:30 e spostare i veicoli fuori dall’area.

È stato allestito un Centro di accoglienza presso la Sala San Giacomo, via delle Menegone, vicino all’ospedale di Borgo Roma, aperto dalle 7:00. Saranno disponibili bus navetta di ATV con partenza da Strada Genovesa fronte civico 72 alle 6:45 e 7:20, passando per via Apollo, via Selenia e via Vigasio fino a piazzale Scuro. Al termine delle operazioni i bus riporteranno i residenti nelle proprie abitazioni.

La Polizia locale impiegherà oltre 40 agenti, supportati da 40 volontari della Protezione Civile per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione e agli automobilisti.

Le autorità raccomandano di abbassare le tapparelle, lasciare aperti i vetri, chiudere il rubinetto del gas e limitare l’uso del cellulare. Le stesse precauzioni valgono per attività commerciali, musei, chiese e manifestazioni, che dovranno essere spostate.

Per prenotare un posto al Centro di accoglienza è possibile compilare il questionario online sul sito del Comune o chiamare il Numero Verde URP 800202525 entro le 12 di venerdì 17 ottobre. Sono ammessi piccoli animali al guinzaglio o nel trasportino.