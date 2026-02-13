Veneto, discoteca chiusa 60 giorni dopo aggressione della security a un ragazzo

SANTA GIUSTINA IN COLLE, 13 febbraio 2026 – La Questura di Padova ha disposto la chiusura per 60 giorni della discoteca Storya di Santa Giustina in Colle, dopo che un giovane di 19 anni è finito in ospedale con la gamba fratturata a seguito di un’aggressione da parte della sicurezza del locale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, la notte del primo febbraio il ragazzo, insieme ad alcuni amici, ha consumato cocktail all’interno del locale nonostante il divieto di somministrazione alcolica scattato tra le 3 e le 6 del mattino. Poco dopo, dalla zona fumatori, un addetto alla sicurezza lo ha spinto fuori dal locale: qui il giovane è stato colpito con calci e pugni da più addetti, riportando la frattura del perone destro.

Le indagini della polizia si sono basate anche sulla denuncia della madre e su verifiche effettuate dai carabinieri, che hanno confermato come nel 2025 la discoteca fosse già stata oggetto di cinque interventi per episodi simili di violenza da parte della security.

Non si tratta di un episodio isolato: il locale era già stato chiuso in due precedenti occasioni dal questore Marco Odorisio. La prima volta, il 26 maggio 2023, per 15 giorni, a seguito di una lite in cui un minorenne riportò un grave trauma cranico e di una rissa con cocci di bottiglia fuori dal locale. La seconda, il 28 novembre 2024, per 45 giorni, a causa di sovraffollamento, violazioni sulle norme alcoliche, rinvenimento di droga e possesso di un tirapugni.

Vista la gravità dei fatti e trattandosi del terzo provvedimento nei confronti dello stesso locale, il questore trasmetterà al prefetto Giuseppe Forlenza la richiesta di avviare la procedura per la revoca definitiva della licenza della discoteca.