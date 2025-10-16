Veneto, disabile in minicar muore travolto da un’auto

VIGASIO (Verona), 16 ottobre 2025 – Tragedia a Vigasio, dove un anziano disabile ha perso la vita in un incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Villafranca. La vittima, Umberto Pierantoni, 77 anni, era alla guida del suo piccolo quadriciclo, mezzo che da oltre quindici anni utilizzava per spostarsi in paese a causa della disabilità che lo aveva colpito.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, l’uomo stava uscendo da una corte privata quando è stato centrato da un’auto in transito. L’impatto è stato violentissimo e per Pierantoni non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i militari dell’Arma per i rilievi e la moglie della vittima, che ha assistito alle fasi successive all’investimento. La donna, in stato di forte choc, è stata accompagnata a casa dal sindaco di Vigasio, Eddi Tosi.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dello scontro, che ha scosso profondamente la comunità locale, dove l’uomo era molto conosciuto per la sua abitudine di muoversi quotidianamente con la minicar lungo le strade del paese.