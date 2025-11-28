Veneto – Devastante incendio distrugge barchessa agricola a Soave (video)

Poco dopo le 14 di oggi, i Vigili del Fuoco dei Comandi di Verona e Vicenza sono intervenuti in via Libertà a Soave per un incendio scoppiato nella barchessa di un’azienda agricola.

Le squadre hanno messo in sicurezza l’abitazione adiacente e domato il rogo, che ha distrutto alcuni trattori e diversi macchinari agricoli custoditi nel deposito.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso.