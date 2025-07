Veneto – Daino incastrato tra le sbarre del cancello, salvato dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di martedì 22 luglio, intorno alle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Michele, a San Pietro di Feletto (Treviso), per soccorrere un daino rimasto bloccato tra le sbarre di un cancello di un’abitazione privata.

La squadra del distaccamento di Conegliano ha agito con cautela, allargando le sbarre quel tanto che bastava per liberare l’animale. Prima dell’intervento, i soccorritori hanno coperto il capo del daino per tranquillizzarlo ed evitare che si agitasse.

Dopo il salvataggio, l’animale è stato affidato al personale del Centro di recupero fauna selvatica per accertamenti sulle sue condizioni di salute.