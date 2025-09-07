Veneto – Dagli Euganei alle Dolomiti: raffica di interventi del Soccorso Alpino

Veneto, giornata di interventi in montagna: elicotteri e soccorritori impegnati senza sosta

BELLUNO / PADOVA, 7 settembre 2025 – Giornata intensa per il Soccorso alpino e gli elicotteri del Suem, chiamati a più riprese per incidenti ed emergenze che hanno coinvolto escursionisti e turisti in diverse aree montane del Veneto.

Interventi sulle Dolomiti bellunesi

Verso le 11:45, il Suem di Pieve di Cadore è intervenuto due volte nella zona di Punta Anna, sulle Tofane. Nel primo caso, un 49enne di Artegna (Udine) si è sentito male lungo la Ferrata Olivieri: recuperato con un verricello di 35 metri, è stato trasportato all’ospedale di Cortina. Poco dopo, sempre nella stessa area, un 51enne polacco è scivolato finendo fuori dal percorso attrezzato: per lui trauma a una gamba e ricovero al Codivilla.

Nel pomeriggio, Falco 2 è stato chiamato sul Pelmo, dove un 24enne di Vittorio Veneto è precipitato lungo un ghiaione riportando un sospetto politrauma: trasportato in ospedale a Belluno. Alle 14:20 un’altra missione ha riguardato i Cadini di Misurina, dove una 31enne francese è ruzzolata per una quarantina di metri lungo un pendio roccioso: fortunatamente lo zaino ha attutito l’impatto. La giovane è stata portata a Belluno per accertamenti.

Sempre nel bellunese, i soccorritori di Livinallongo hanno verificato un falso allarme segnalato da alcuni escursionisti, che avevano scambiato uno zaino incastrato sotto la Ferrata Piazzetta per un possibile incidente.

Soccorso sui Colli Euganei e in Alpago

Alle 14:10 il Soccorso alpino di Padova è intervenuto sul Monte della Madonna, tra Teolo e Rovolon, per una turista inglese di 67 anni, scivolata per una decina di metri lungo il sentiero 17: la donna, con un trauma al braccio e al volto, è stata trasportata all’ospedale di Abano.

Un 71enne di Falcade, infortunatosi a un ginocchio lungo il sentiero 722 del Focobon, è stato invece recuperato e accompagnato all’ambulanza. Infine, in Cansiglio, una coppia con due bambini ha perso l’orientamento durante un’escursione: raggiunti e caricati su un fuoristrada, sono stati riaccompagnati alla propria auto.

Ultimo intervento della giornata al Rifugio Vandelli, dove una 26enne di Bologna con un trauma alla caviglia è stata trasportata al Codivilla.