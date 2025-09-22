Veneto dagli Euganei alla montagna raffica di interventi del Soccorso Alpino: grave una donna

Selva di Progno (VR), 21 settembre 2025 – Raffica di operazioni per il Soccorso alpino e il Suem 118 nel corso della giornata. Alle 12.50 è scattato l’allarme per un’escursionista di 52 anni caduta lungo il sentiero verso la falesia del Monte Torla. La donna, ruzzolata per un centinaio di metri in un vaio, è stata raggiunta dall’equipe medica e dai tecnici di elisoccorso, stabilizzata per un possibile politrauma e trasportata con il verricello in condizioni gravi all’ospedale di Borgo Trento.

Sempre nel pomeriggio, a Teolo (PD), una 62enne è scivolata lungo il sentiero 14 del Monte Grande nei Colli Euganei, riportando la frattura di tibia e perone: dopo essere stata immobilizzata e trasportata per 400 metri in barella, è stata condotta all’ospedale di Abano Terme.

Intervento complesso a Cortina d’Ampezzo (BL), dove un 29enne del posto è uscito dall’itinerario della Ferrata Dibona al Cristallo, rimanendo bloccato in un canale impervio. Le squadre hanno operato in notturna, predisponendo più calate per raggiungerlo e ricondurlo in sicurezza lungo la ferrata.

A Belluno un 33enne tedesco, impegnato in discesa in corda doppia dalla Cima Grande di Lavaredo, è stato sbalzato contro la roccia a seguito di un pendolo e ha riportato un trauma alla colonna. Recuperato in parete con verricello e barella, è stato elitrasportato all’ospedale di Belluno, mentre i compagni sono rientrati autonomamente. Sempre in provincia, il Soccorso alpino della Val Comelico ha operato per un’auto uscita di strada nei pressi del Rifugio De Doo, collaborando con i Vigili del fuoco, e l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites ha assistito un escursionista infortunato a una caviglia sotto il Bec de Roces.

Sul Grappa, nel Trevigiano, un uomo colto da malore lungo la scalinata dell’Ossario è stato assistito dal Soccorso alpino della Pedemontana e dai sanitari del Suem. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ambulanza fino a Malga Bocchette, da dove l’eliambulanza lo ha trasportato in ospedale.

Infine, a Cogollo del Cengio (VI), un ciclista è caduto per una decina di metri da una scarpata sotto la pista ciclabile tra Pedescala e località Pria. Raggiunto da otto soccorritori, è stato stabilizzato, riportato sul tracciato e trasferito in ambulanza all’ospedale di Santorso.