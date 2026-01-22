Veneto – Crolla una porta durante l’allenamento, bimbo di 7 anni ricoverato in terapia intensiva

Un bambino di sette anni è ricoverato all’ospedale di Borgo Trento dopo essere rimasto ferito martedì 20 gennaio durante un allenamento al campo della Crazy Academy, in viale Colombo. Il piccolo è stato colpito da una porta da calcio caduta improvvisamente ed è arrivato in ospedale con un trauma da schiacciamento. Le sue condizioni restano serie: si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la porta – una struttura mobile – sarebbe crollata mentre era in corso la seduta di allenamento. La dinamica è ora al vaglio degli accertamenti per chiarire perché non fosse fissata, come avviene di norma.

Il presidente della società, Antimo Iunco, ha espresso vicinanza alla famiglia, annunciando il rientro a Verona per seguire personalmente la vicenda. La società ha spiegato che da anni è in corso una riorganizzazione con particolare attenzione alla sicurezza e che le porte vengono solitamente assicurate con corde e zavorre.

Sconcerto tra allenatori e staff, che confidano in una pronta ripresa del bambino. Sono in corso le verifiche sulle responsabilità e sulle condizioni delle attrezzature.