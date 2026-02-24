Veneto – Crisi epilettica a scuola, cade e batte la testa: bimba di 8 anni ricoverata in terapia intensiva

ODERZO – Attimi di paura nella mattinata di lunedì 23 febbraio in una scuola elementare di Oderzo, dove una bambina di 8 anni è stata colpita da una crisi epilettica mentre si trovava in palestra durante l’ora di educazione fisica.

Intorno alle 13.30 la piccola, che soffre di epilessia, si è improvvisamente sentita male ed è caduta a terra, battendo violentemente la testa. Non stava svolgendo attività sportiva in quel momento, ma si trovava vicino ai compagni impegnati negli esercizi.

Immediata la chiamata ai soccorsi: un’ambulanza è arrivata in pochi minuti dall’ospedale di Oderzo. Il personale sanitario ha intubato la bambina sul posto e l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove ora si trova ricoverata in terapia intensiva nel reparto di Neurochirurgia.

La Tac è risultata negativa e anche la colonna vertebrale non appare compromessa, elementi che fanno ben sperare. Le condizioni restano però serie e la piccola sarà monitorata nelle prossime ore per escludere eventuali complicazioni neurologiche legate al trauma cranico.

Profondo lo choc tra insegnanti e compagni di classe, scossi per quanto accaduto. L’auspicio è che la bambina possa riprendersi al più presto.