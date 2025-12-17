Veneto – Crisi di gelosia fuori dalla discoteca: ragazza travolge due giovani con l’auto, rinviata a giudizio

Una notte di festa che rischia di finire in tragedia e ora al centro di un processo per tentato omicidio. I fatti risalgono al 25 aprile 2025, all’esterno della discoteca Extra Extra di Padova, uno dei locali più frequentati del territorio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, una 23enne padovana, S.M., dopo un acceso confronto avvenuto all’interno del locale con una presunta rivale in amore, avrebbe atteso l’uscita della giovane e l’avrebbe investita volontariamente con l’auto, ferendo anche l’amico che la accompagnava. I due stavano raggiungendo la loro vettura per rientrare a Legnaro, dove la ragazza risiede.

La notte, iniziata come una normale serata in discoteca, si è trasformata così in un episodio di estrema violenza. Erano circa le 5 del mattino quando l’auto, una Fiat 500 X, ha travolto entrambi per poi allontanarsi a tutta velocità in direzione Selvazzano. La giovane investita ha riportato ferite lievi, mentre l’amico, residente a Campolongo Maggiore, ha avuto una prognosi di 20 giorni.

Le indagini della Polizia di Stato, coordinate dall’autorità giudiziaria, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di accertare che il veicolo utilizzato non era di proprietà dell’indagata, ma preso in prestito e successivamente portato in un’officina nelle Marche per essere riparato. Determinante è stato anche il riconoscimento fotografico: la vittima non ha avuto dubbi nell’individuare in S.M. la donna con cui aveva avuto l’alterco in discoteca e che si trovava al volante al momento dell’investimento.

Nel racconto reso agli investigatori, la ragazza ha inoltre riferito di aver ricevuto, durante la serata, un messaggio sui social da una terza persona che la metteva in guardia, sostenendo che la presunta rivale fosse armata.

Per questi fatti S. M., assistita dall’avvocato Marco Casella, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di tentato omicidio. Il giudice per l’udienza preliminare Elena Lazzarin ha accolto la richiesta della pubblica accusa, rappresentata dal pubblico ministero Benedetto Roberti, fissando la prima udienza dibattimentale per il 15 aprile 2026.

Le due persone investite si sono costituite parte civile, assistite dagli avvocati Giorgio Zecchin e Nicoletta Bortoluzzi.