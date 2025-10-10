CRONACAVENETO
10 Ottobre 2025 - 15.42

Veneto, corpo di donna rinvenuto nel fiume: indagini in corso per chiarire le cause del decesso

REDAZIONE
Resta avvolto nel mistero il ritrovamento del corpo senza vita di una donna nelle acque del Sile, nel tratto tra Meolo e Roncade, di fronte al campus di H-Farm. A lanciare l’allarme è stato un uomo a bordo di un’imbarcazione che, poco prima delle 13, ha notato il corpo affiorare lungo la sponda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, che hanno provveduto al recupero della salma, e i carabinieri della stazione di Meolo, che stanno conducendo gli accertamenti per risalire all’identità della donna, un’anziana di circa settant’anni.

La vittima non aveva documenti con sé e, secondo le prime verifiche, non presenterebbe segni evidenti di violenza. Il medico legale è stato incaricato di effettuare un esame più approfondito per chiarire le cause del decesso. Le indagini restano aperte per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire se si sia trattato di un malore, di un gesto volontario o di un incidente.

